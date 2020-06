Investitionen in der Region: Weißenstadt verabschiedet seinen Haushalt

Das Jahr 2020 ist schon gut zur Hälfte rum. Die Stadt Weißenstadt hat jetzt ihren Haushalt für das Jahr 2020 beschlossen. Dabei stehen im Verwaltungshaushalt 5,4 Millionen Euro. Für Investitionen stehen der Stadt für dieses Jahr rund 5,7 Millionen Euro zur Verfügung, wofür sie aber einen Kredit von über 540.000 Euro aufnehmen muss. Mit dem Geld will die Stadt die Schulturnhalle energetisch sanieren und den Bau des vier-gruppigen Kinderhorts weiter voranbringen. Außerdem ist die Stadt, so Bürgermeister Frank Dreyer gegenüber Radio Euroherz, im Kommunalen Programm der Förderoffensive Nordostbayern recht erfolgreich. Für 2020 hat die Stadt hier 600.000 Euro für Fördermaßnahmen in dem Rahmen bereitgestellt. Außerdem sei man im Moment dabei, einen Feuerwehrbedarfsplan zu erstellen und zu klären, ob man perspektivisch eine Drehleiter für die Feuerwehr anschaffen müsse, so Dreyer.