Investitionen für Klinik Rehau: Welche Maßnahmen hat der Bezirk Oberfranken vor?

Sie platzt aus allen Nähten: In der Bezirksklinik Rehau fehlt Platz – wie in vielen Kliniken des Bezirks Oberfranken. Das will er jetzt ändern und dem Platz- und Investitionsbedarf nachkommen. Er hat dazu ein oberfrankenweites Investitionsprogramm verabschiedet. Welche Maßnahmen der Bezirk dabei für die Klinik in Rehau angedacht hat und wann es an die Umsetzung gibt, darüber informieren heute der Hofer Landrat Oliver Bär, Bezirkstagspräsident Henry Schramm und Torsten Brückner. Er ist der Chefarzt der Klinik Rehau. Auch der Rehauer Bürgermeister Michael Abraham ist vor Ort. Radio Euroherz ist dabei und informiert euch über die geplanten Investitionen.