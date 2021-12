Fast 450 Millionen Euro beträgt der Haushalt, den der Bezirk Oberfranken beschlossen hat. Der Bezirk will in den nächsten Jahren außerdem 500 Millionen Euro in seine Einrichtungen investieren. Auch die Euroherz-Region profitiert vom Investitionsprogramm des Bezirks, erklärt Bezirkstagspräsident Henry Schramm:

Zu den großen Baumaßnahmen des Bezirks gehören auch der Neubau des Bezirksklinikums Obermain in Kutzenberg und der Bau einer Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bayreuth.