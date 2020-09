Internet-Pionier ProComp feiert Jubiläum

Am Anfang ist es oft belächelt worden – inzwischen ist das Internet aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Das Unternehmen ProComp aus Marktredwitz war bei seiner Gründung 1990 der erste Internet-Provider in der Region. Heute arbeiten dort über 60 Mitarbeiter in allen Bereichen der IT. Zum 30. Jubiläum hat der Internet-Pionier große Aufgaben vor sich, sagt Geschäftsführer Rolf Brilla. Besonders die IT-Sicherheit steht dabei im Mittelpunkt.

Mit knapp 9 Millionen Euro Umsatz gehört ProComp zu den großen IT-Unternehmen in Nordbayern. Der Kundenkreis ist mittlerweile über ganz Europa verteilt.