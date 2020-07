Internationales Projekt der Hochschule Hof: Austausch nur online

In der Corona-Krise haben viele improvisieren müssen, auch die Hochschule Hof. Die Lehrsäle sind viele Wochen komplett leer gewesen. Und auch das Projekt mit der Partnerhochschule in den USA ist in diesem Jahr anders abgelaufen. Normalerweise kommen die Studierenden aus Übersee im Frühjahr für zwei Wochen zu Besuch und arbeiten an dem Projekt. Das ging heuer aber nur online. Thema war die Personalentwicklung in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Zumindest die Abschlusspräsentation konnte in der Hochschule Hof stattfinden. Die Projektteilnehmer aus den USA waren dabei zugeschaltet.