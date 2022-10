Internationaler Tag gegen Prostitution: Plauener Verein Karo e.V. für Sexkaufverbot

Der 5. Oktober ist auch Internationaler Tag gegen Prostitution. Zu dem Anlass spricht sich das Bündnis Nordisches Modell zu dem auch der Plauener Verein Karo e.V. gehört gegen Prostitution aus. In Deutschland gelte diese seit 20 Jahre als sexuelle Dienstleistung, und das Betreiben eines Bordells als Gewerbe, so das Bündnis in einer Mitteilung. Doch auch weitere Reformen hätten Gewalt und ausbeuterische Bedingungen nicht stoppen können.

Ziel des Bündnisses ist das sogenannte Nordische Modell. Hier soll es zum einen ein Verbot für käuflichen Sex geben. Zum anderen sollen Prostituierte aber entkriminalisiert werden. Zudem soll es für Betroffene Ausstiegsprogramme geben. Nur so könne Gewalt und Menschenhandel bekämpft werden, so das Bündnis Nordisches Modell. Das Nordische Modell gilt unter anderem in Schweden, Frankreich und Irland, ist jedoch ebenfalls umstritten.