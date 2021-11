Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen: Mehrere Aktionen in der Region

Viele Einrichtungen in der Region leuchten heute oder in den nächsten Tagen orange.

Hintergrund sind die „Orange Days“ und der heutige Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Laut Bundesfamilienministerium werden jede Stunde in Deutschland durchschnittlich 13 Frauen Opfer von Gewalt in Partnerschaften.

Darauf wollen die vielen Aktionen aufmerksam machen. Unter anderem das Hofer Rathaus leuchtet orange. Auch das Museum Bayerisches Vogtland in Hof und das AWO-Haus in Arzberg und viele weitere Einrichtungen machen mit. Am Polizeipräsidium Oberpfalz und anderen Polizeidienststellen in der Oberpfalz gibt es auch eine Fahnenaktion. Die Polizei weist zudem auf Hilfs- und Beratungsangebote für Betroffene hin.

– Hilfetelefon 08000 116 016 Gewalt gegen Frauen www.hilfetelefon.de

Beratung telefonisch, per E-Mail oder Chat, bei Bedarf in 17 verschiedenen Sprachen

– Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern www.nummergegenkummer.de

Kinder- und Jugendtelefon: 116 111, Elterntelefon: 0800 – 111 0 550

– Opfertelefon 116 006 WEISSER RING www.weisser-ring.de