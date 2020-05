Internationaler Tag der Museen: Museum Bayerisches Vogtland ist dabei

Seit dieser Woche hat das Museum Bayerisches Vogtland in Hof wieder seine Türen geöffnet. So kann es morgen auch wieder am Internationalen Museumstag teilnehmen.

Unter dem Motto „Mitmachmuseum – Alle machen mit!“ finden sich auf der Museumshomepage und der Museums-Facebookseite zusätzlich besondere Online- Aktionen für Kinder und Erwachsene. Kinder dürfen sich über ein kniffliges Museumsrätsel für neugierige Entdecker und mehrere Tier-Ausmalbilder nach Vorlagen von Hofs berühmten Malersohn Johann Christian Reinhart freuen. Außerdem werden drei brandneue 360 Grad-Panoramaansichten von Museumsräumen auf die Homepage gestellt, mit Foto- und Audio-Hotspots sowie einem spektakulären VR-Brillen-Modus. Und als besonderes Schmankerl startet das Museum an diesem Tag eine Smiley-Kunst-Aktion, bei der sich die Online-Besucher kreativ mit Porträts aus der städtischen Kunstsammlung auseinandersetzen können.

