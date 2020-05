Internationaler Museumstag: Veranstaltungen in der Euroherz-Region

Wir in Oberfranken sind auf unsere Traditionen richtig stolz. Darum dreht sich auch der „Internationale Museumstag“ morgen, bei dem auch die Museen in der Region wieder kostenlos ihre Türen öffnen. Eine kleine Programmauswahl:

Immerhin muss der Internationale Museumstag nicht ausfallen, wegen Corona gelten aber strenge Hygieneregeln. Fast überall gibt es zum Beispiel eine Maskenpflicht. Das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth, das Bauernhofmuseum in Kleinlosnitz, das Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach an der Saale, das Oberfränkische Textilmuseum in Helmbrechts, das Fichtelgebirgsmuseum in Wunsiedel und das Volkskundliche Gerätemuseum in Bergnersreuth öffnen bei freiem Eintritt. Andere Museen bieten Online-Aktionen an. Dazu zählen das Grafikmuseum Schreiner in Bad Steben, das Museum in Naila und das Porzellanikon in Selb.

(Symbolbild)