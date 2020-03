Internationaler Frauentag: Frauen verdienen immer noch weniger als Männer

Morgen (08.03.) ist der internationale Frauentag. Diesen Tag nehmen die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten und die Agentur für Arbeit in Plauen zum Anlass, um auf Verschiedenes aufmerksam zu machen.

Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 21 Prozent weniger als Männer. Das spricht die NGG an und bezieht sich auf das statistische Bundesamtes. Außerdem sind die meisten Teilzeit- oder Minijobber im Vogtlandkreis Frauen. Viele regionalen Unternehmen nutzen das Lohngefälle aus, obwohl sie mehr zahlen müssten, heißt es weiter. Vor allem in frauendominierten Berufen wie zum Beispiel in Gaststätten sei das besonders problematisch. Die Agentur für Arbeit in Plauen betont, dass jede zweite Frau im Vogtland Teilzeit arbeitet. Der Frauenanteil in MINT-Berufen liegt bei 20 Prozent – da sei noch viel Luft nach oben.