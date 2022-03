Internationaler Frauentag: Beschäftigungsquote im Vogtland erreicht neuen Höchstwert

Es ist schon lange nicht mehr so, dass nur der Mann arbeiten geht und Frauen zuhause bei den Kindern bleiben. Im Vogtland hat die Beschäftigungsquote bei den Frauen im vergangenen Jahr sogar einen neuen Höchstwert erreicht. Das teilt die Agentur für Arbeit in Plauen anlässlich des heutigen Weltfrauentags mit. Zum Stichtag am 30. Juni 2021 sind fast 40.000 Frauen im Vogtland einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgegangen. Die Beschäftigungsquote sei in den letzten fünf Jahren stetig gestiegen, so die Arbeitsagentur. Mit 65,4 Prozent lag die Quote deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 58 Prozent. Die meisten Frauen in Sachsen arbeiten dabei im Gesundheitswesen. Das meldet die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. Aber auch in der Unternehmensführung und -organisation dominieren Frauen. Das gilt auch für soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe.