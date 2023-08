Internationale Jazztage: Am Wochenende in Bad Elster

Bad Elster lädt an diesem Wochenende ein zu den 19. Internationalen Jazztagen. Den Auftakt macht Schauspieler Tom Schilling mit seiner Band „Die Andere Seite“. Sie präsentieren im König Albert Theater am Abend ihr neues Album. Morgen geht es weiter mit einem Konzert des Herbert Pixner Projekts im Naturtheater. Den Abschluss der Jazztage bildet am Sonntag das Erzählkonzert „Das Dschungelbuch“. Mit dabei ist Sprecherlegende Christian Brückner. Er ist als deutsche Stimme des Schauspielers Robert de Niro bekannt.