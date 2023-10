Internationale Hofer Filmtage: Weitere Preise verliehen

Dieses Wochenende könnt ihr die Internationalen Hofer Filmtage noch im Kino feiern. Bis zum nächsten Wochenende könnt ihr euch viele Filme des Festivals online „on demand“ anschauen. Während die Filme aber noch in den beiden Hofer Kinos laufen, finden auch weiter Preisverleihungen statt. Gleich drei Preise haben die Organisatoren am Freitag vergeben.

Der Friedrich-Baur-Goldpreis geht an Pauline Schläger für ihren Film „Dann lieber sterben“. Der Film behandle ein sensibles Thema, nämlich psychische Gesundheit und unser Umgang damit, so die Jury.

Der Pharos Shiver Screen Award geht an die Regisseure Philipp Fröhlich und Dominik Gross für ihren Film „Scherben“. Der Kurzfilmpreis der Stadt Hof geht dieses Jahr an zwei Produktionen: „Verrücktes Blut“ von Can Tanyol und „My Orange Garden“ von Anna-Sophia Richard.