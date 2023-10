Internationale Hofer Filmtage: Hans-Vogt-Filmpreis geht an Günter Schwaiger

Am Abend hat es die erste Filmpreisverleihung bei den diesjährigen Internationalen Hofer Filmtagen gegeben. Der Hans-Vogt-Filmpreis der Stadt Rehau ging dieses Jahr an den Regisseur Günter Schwaiger. In diesem Jahr zeigt er bei den Filmtagen seinen Dokumentarfilm „Wer hat Angst vor Braunau?“. Wer den Filmpreis der Stadt Hof bekommt, das erfahren wir heute Abend. Um 18 Uhr wird der Preis in der Hofer Freiheitshalle verliehen. Den „Filmpreis der Stadt Hof“ gibt es schon seit 1986. Er geht an Personen, die mit Hof und den Internationalen Hofer Filmtagen eng verbunden sind. Welche Preise sonst noch bei den Hofer Filmtagen vergeben werden, sagt Festivalchef Thorsten Schaumann:

Am Abend steht außerdem die Verleihung des „Förderpreises Neues Deutsches Kino“ an. Der ist mit 10.000 Euro dotiert.