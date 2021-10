Internationale Hofer Filmtage: Festival beginnt am Dienstag

Es gibt eine Woche im Jahr, in der es passieren kann, dass man in Hof auf einen Filmstar trifft: Bei den Internationalen Hofer Filmtagen. Am Dienstag geht das Festival in seine 55. Auflage – zum fünften Mal bereits mit Thorsten Schaumann als Künstlerischen Leiter:

Der Film „Das schwarze Quadrat“ eröffnet die Hofer Filmtage am Dienstag, bis Sonntag sind dann insgesamt 135 Deutschlandpremieren im Kino zu sehen. Auf einer Streamingplattform könnt ihr den Großteil des Programms auch wieder verfolgen. Dem Schauspieler Joachim Król ist diesmal die Retrospektive gewidmet und in einem Special stehen analoge Filme auf dem Programm.