In Hof starten heute (6. Mai) die Deutsch-Tschechischen Freundschaftstage. Den ganzen Mai über gibt es in Hof Veranstaltungen, die zudem immer zweisprachig, auf deutsch und tschechisch angeboten werden. Neben Konzerten am Theresienstein gibt es auch Veranstaltungen im Central-Kino, im Museum Bayerisches Vogtland und in der Stadtbücherei.

