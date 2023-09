„Interkulturelle Wochen“: Bis Ende Oktober viele integrative Veranstaltungen in Hof

In Hof leben Menschen aus rund 120 Nationen zusammen, schreibt die Stadt Hof. Um die Menschen zusammenzubringen gibt es auch dieses Jahr die „Interkulturellen Wochen“. Auftaktveranstaltung ist am Freitag im Haus der Jugend mit Stand-Up Comedy und Musik. 14 Veranstaltungen gibt es in den nächsten Wochen, fast alle kostenlos. Dazu gehören Vorträge, Fußballspiele, Ausstellungen und Diskussionsrunden. Für Ukrainer gibt es laut der Stadt auch eine Veranstaltung zum Thema Arbeiten in Deutschland. Neu ist, dass die Stadt Hof ab diesem Jahr die Organisation der Interkulturellen Wochen übernimmt. Hauptorganisator war seit 2002 die EJSA-Hof und Umgebung.