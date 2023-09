Es kommen immer mehr Geflüchtete zu uns in die Region. Das bedeutet, es treffen viele unterschiedliche Kulturen aufeinander. Die Interkulturelle Woche im Vogtlandkreis soll den Austausch zwischen Zugewanderten und Einheimischen fördern. Die Woche startet morgen und steht unter dem Motto „Neue Räume“. Los geht es heute (SO) mit einer Solidaritätsaktion in der Migrationsberatungsstelle in der Diakonie Auerbach.