Interkulturelle Woche 2022: Bis Sonntag Veranstaltungen im Vogtlandkreis

Die Rolle von Frauen in anderen Kulturen, eine Afrikamesse und mehrere Tage der offenen Tür in verschiedenen Einrichtungen. Im Vogtlandkreis findet noch bis zum Sonntag die Interkulturelle Woche 2022 statt. Diese fällt zudem zusammen mit dem Programm Jüdischer Kulturtage. Zu den Veranstaltungen lädt die Gleichstellungsbeauftragte des Vogtlandkreises ein. Hintergrund der Veranstaltungsreihe ist auch die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland. Die Hemmschwelle für rassistische Worte und Taten sinke, so der Vogtlandkreis in einer Mitteilung. Dabei liege in der Vielfalt die Zukunft unserer Gesellschaft. Das Programm findet ihr hier.