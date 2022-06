Interkulturelle Kochabende: In Zukunft im Lichthaus in Hof

Seit Anfang Mai konntet ihr euch im Hofer Lorenzpark regelmäßig beim Projekt „Kitchen on the run“ zu gemeinsamen Kochabenden in einem umgebauten Schiffscontainer treffen. Jetzt zieht der Container allerdings weiter in die nächste Stadt. Mit dem Kochen soll deshalb aber nicht Schluss sein. Die Treffen finden fortan einfach in einer anderen Location statt. Die „Über den Tellerrand Community Hof“ will die interkulturellen Kochabende nun im Lichthaus in der Pfarr in Hof fortführen. Ziel ist es, dass sich unterschiedliche Kulturen in einem ungezwungenen Rahmen austauschen können. Die offizielle „Übergabe“ findet um 17.30 Uhr im Lichthaus statt.