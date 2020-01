Interkommunale Pflegekonferenz: Spahn kommt nach Rehau

Stadt und Landkreis Hof gehen gemeinsam das Thema Pflege an. Bei der letzten Interkommunalen Pflegekonferenz haben die Netzwerkpartner erarbeitet, die Herausforderungen in der Pflege mit politischen Entscheidungsträgern zu diskutieren. Und einer von ihnen kommt im Februar zur nächsten Interkommunalen Pflegekonferenz in die Euroherz Region, das teilt das Landratsamt aktuell mit.

Und zwar Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Spahn kommt nach Rehau ins Mehrgenerationenhaus der Diakonie Hochfranken. Die Netzwerkpartner wollen mit ihm vor allem über das Thema Fachkräftegewinnung diskutieren. Der Hofer Landrat Oliver Bär moderiert an dem Nachmittag den Austausch der Netzwerkpartner mit Jens Spahn. Auch andere Politiker und Experten sind vor Ort. Außerdem soll es unter anderem einen Ausblick zur Pflegeplatzbörse geben.