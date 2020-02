Interkommunale Pflegekonferenz: Fachkräfte gezielter einsetzen

Pflegekräfte sollen für Menschen da sein, doch dafür bleibt oft nicht genug Zeit. Dieses Problem hat das Netzwerk Pflege in Stadt- und Landkreis Hof bei der dritten Interkommunalen Pflegekonferenz in Rehau angeprangert. Demnach fehlen nach wie vor Plätze in der Kurzzeitpflege. Die Nachfrage steigt – die wenigen Fachkräfte müssen sich aber um die Verwaltung kümmern, für die sie eigentlich nicht zuständig sind. Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich:

In einem Positionspapier, das an den Bundesgesundheitsminister gehen soll, stehen noch weitere Forderungen des Netzwerks Pflege. Es will zum Beispiel eine faire Entlohnung durch transparente Tarifverträge. Bei der Integration von ausländischen Pflegekräfte gebe es außerdem zu viel Bürokratie.