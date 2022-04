Interesse an Politik? Jugendparlament befragt junge Menschen im Landkreis Hof

Auf dem Tablet schauen sich Jugendliche wohl weniger Nachrichten an, sondern lieber Videos auf TikTok. Das Jugendparlament des Landkreises Hof will jetzt aber herausfinden, wie viele junge Menschen sich hier tatsächlich für Politik interessieren. Je mehr Jugendliche an der Umfrage teilnehmen, desto besser kann das Kreisjugendparlament in Zukunft auf die Wünsche der jungen Menschen in der Region eingehen. Um die Jugendlichen stärker für das Thema Politik zu interessieren sind Podcasts, Workshops oder andere Veranstaltungen geplant.

Zur Umfrage geht’s hier.

(Symbolbild)