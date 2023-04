Integriertes Gesamtkonzept Senioren und Inklusion: Veröffentlichung noch in diesem Jahr geplant

Der Landkreis Hof will Angebote für Senioren und Menschen mit Behinderung verbessern und neue entwickeln. Dazu arbeitet er mit Partnern am „Integrierten Gesamtkonzept Senioren und Inklusion“. Im vergangenen Jahr hat es dazu schon Umfragen und Workshops gegeben, um die Bedarfe zu ermitteln. Es ging um Themen wie Infrastruktur, Mobilität, Wohnsituation und soziale Kontakte. Jetzt hat ein großes Netzwerkpartnertreffen stattgefunden, bei dem es um konkrete Maßnahmen ging. Mit dabei waren Pflegedienste, Krankenkassen und Vertreter der Kommunen. Priorisierte Maßnahmen sind zum Beispiel eine Strategie, um ambulante Pflegedienste zu unterstützen oder der Wunsch nach flächendeckendem Internet in Pflegeheimen. Das Gesamtkonzept soll noch dieses Jahr veröffentlicht werden.