Integrierte Leitstelle Hochfranken: Umgestürzte Bäume sorgen für zahlreiche Einsätze

Schon in der Nacht hat es die Euroherz-Region ordentlich durchgeschüttelt. Die Region hat mit gleich zwei Sturmtiefs zu kämpfen und das (…)

Sturm in der Euroherz-Region: Wälder meiden, Schulen bleiben zu

In dieser Woche hat es bereits zwei schwere Verkehrsunfälle in der Euroherz-Region gegeben. Sowohl auf der B173 bei Selbitz als auch (…)

In drei Schritten sollen die Corona-Maßnahmen weitestgehend abgeschafft werden. Das ist Kern der Bund-Länder-Beschlüsse von gestern. (…)

DEL2: Wölfe gastieren bei den Towerstars

Nach der Spielabsage vom Dienstag sind die Selber Wölfe am Abend in der DEL2 wieder im Einsatz. Beim Tabellendritten in Ravensburg sind (…)