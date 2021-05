Integreat-App: Ab sofort auch im Hofer Land verfügbar

Wo kann ich eine Sprache lernen? Wie finde ich den nächsten Arzt? Für die meisten von uns sind solche Fragen leicht beantwortet. Für Geflüchtete ist es dagegen nicht so leicht, sich hier auf Anhieb zurechtzufinden. Deshalb gibt es im Landkreis Wunsiedel schon länger die Integreat-App. Ab sofort kann sich die auch jeder im Hofer Land herunterladen. Und die soll bewusst nicht nur Flüchtlinge ansprechen, sondern die komplette Bevölkerung. Momentan gibt es aktuelle Infos zur Corona-Situation in der App. Künftig sollen aber noch weitere Bereiche dazukommen. Die Integreat-App ist Teil des Modellprojekts „Smart Cities“, das die Digitalisierung in der Region vorantreiben soll.

Die Integreat-App gibt es hier in der Online-Version und zum Donload mit folgendem QR-Code: