Integratives Sportfest in Wunsiedel: Anmeldung am besten noch heute

Für Menschen, die aus einem anderen Land zu uns kommen, ist die Integration oft schwer. Da bietet es sich an, im Sportverein neue Leute kennenzulernen. Das Projekt „Wir alle sind Wunsiedel“ von der AWO veranstaltet am Samstag in einer Woche (22.7.) deshalb ein Integratives Sportfest. Die Wunsiedler Vereine stellen sich im Fichtelgebirgsstadion vor und bieten Schnuppertrainigs an. Die Veranstalter bitten darum, sich vorher anzumelden. Das könnt ihr nur noch heute beim Mehrgenerationenhaus tun. Es geht aber auch, spontan vorbeizukommen.

09232/602107

mgh@wunsiedel.de