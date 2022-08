Integrationsprojekte in Sachsen: Weiterhin hoher Bedarf

In dieser Woche ist es genau ein halbes Jahr her, dass Russland den Angriffskrieg in der Ukraine gestartet hat. Seitdem ist in der Region viel dafür getan worden, Geflüchtete aus dem Land in die Gesellschaft zu integrieren. Der Verein Colorido in Plauen war zum Beispiel eine der ersten Organisationen in der Euroherz-Region, die sich um die Versorgung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine gekümmert hat. Wie Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping nun mitteilt, sei der Bedarf nach Integrationsprojekten nach wie vor sehr hoch. Das schließe der Freistaat Sachsen aus den zahlreichen Fördermittelanträgen, die im Rahmen der Richtlinie „Integrative Maßnahmen“ in diesem Jahr eingegangen sind. Seit 2015 unterstütz der Freistaat damit Projekte zur Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft. Mit Ende der Antragsfrist zum 31. Juli, würden dem Sozialministerium Sachsen 111 Anträge für Fördermittel vorliegen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.