Integrationspreis 2022 der Regierung von Oberfranken: Bewerbungsphase startet

Der Integrationspreis der Regierung von Oberfranken geht in die nächste Runde. Mit ihm werden Initiativen und Projekte in Oberfranken ausgezeichnet, die die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in besonderer Weise fördern und sich für ein kulturelles Miteinander einsetzen. Ab sofort können die Bewerbungen dafür eingereicht werden. Bewerbungsschluss ist Freitag, der 30. September. Es können sich Kommunen, Verbände, Vereine, Selbsthilfegruppen, Initiativen und Einzelpersonen bewerben, aber auch Kandidaten vorschlagen. Der Integrationspreis ist mit einem Preisgeld von 6.000 Euro dotiert, das auf drei Projekte verteilt werden soll.

Die Bewerbungsunterlagen mit Darstellung der Aktivitäten können bis zum 30. September 2022 an die Regierung von Oberfranken gesendet werden:

Regierung von Oberfranken

z. H. Jürgen Neubauer,

Postfach 11 01 65 in 95420 Bayreuth,

Tel. 0921 604-1633,