Integration in Hof: Kitchen on the run kommt wieder

Das Thema Integration ist in der aktuellen Zeit wahrscheinlich so aktuell wie nie. Viele ukrainische Geflüchtete sind ja auch bei uns im Hofer Land untergekommen. Die Diakonie Hochfranken möchte mit dem neuen Projekt „Family MeetUps“ Familien mit unterschiedlichen Zuwanderungshintergründen zusammen bringen. Die Auftaktveranstaltung findet am 13. April im Mütterclub in Hof statt. Um Integration geht es auch bei „Kitchen on the run“. Menschen können gemeinsam in einem Schiffscontainer kochen, um sich so besser kennenzulernen. Der Container stand 2019 schon einmal in Hof und kehrt Anfang Mai wieder zurück. Am kommenden Donnerstag (7.4.) findet für Interessierte ein Vorab-Treffen im Kunstkaufhaus in Hof statt.

(Foto: Kitchen on the run Aktion 2019)