Instrumentenbau im Vogtland: Akkordeonhersteller in Markneukirchen insolvent

Seit fast einem Jahrzehnt hat Markneukirchen im Vogtland den Status als immaterielles Kulturerbe inne – Markneukirchen gilt als Musikstadt, von hier kommen hochwertige Musikinstrumente. Erst hat Corona dem Instrumentenbau geschadet, jetzt ist es der Ukraine-Krieg. Dadurch sind der russische und der weißrussische Markt für den Instrumentenbau weggebrochen, heißt es nun von der Weltmeister Akkordeon Manufaktur. Der Akkordeonhersteller hat Insolvenz angemeldet, berichtet die Freie Presse. Ein weiterer Grund sind demnach enorm hohe Energiekosten.

Schließen will die Weltmeister Akkordeon Manufaktur nicht, aus der finanziellen Schieflage will man sich in Eigenregie kämpfen.

Das Unternehmen war bis 2017 als Harmona Akkordeon GmbH bekannt. Auch damals gabs eine Insolvenz. Die neu gegründete Weltmeister Akkordeon Manufaktur hat daraufhin übernommen.