Wer heutzutage ein Unternehmen hat muss eigentlich auch in den Sozialen Medien vertreten sein. Der Landkreis Hof will Einzelhändlern, Gastronomen und Dienstleistern zeigen, wie sie ihr Unternehmen richtig im Netz präsentieren können. Dafür bietet der Landkreis eine kostenlose Schulungsreihe an. Ab 18 Uhr geht’s in der VHS Hofer Land ums Thema „Instagram für Fortgeschrittene“.

Anmeldung vorab per Mail an: lena.reintgen@landkreis-hof.de