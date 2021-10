Inspektion: Busse umfahren Alsenberger Durchlass

Bei dem Hochwasser Mitte Juli ist im Alsenberger Durchlass in Hof sogar ein Auto eingebrochen, weil die Wassermassen die Straße unterspült hatten. Die Straße ist wieder repariert, die Stadt will sich den Durchlass jetzt aber nochmal genauer anschauen. Wegen Inspektionsarbeiten umfahren die Stadtbus-Linien E13 und E14 den Tunnel ab heute (MO) bis Mitte Oktober. Die Spätverkehrslinie 14 fährt die Haltestellen Alsenberg, Alsenberger Straße und Orleansstraße nicht an.

In der Waldstraße in Hof erweitern die Stadtwerke Hof das Gasrohrnetz. Die Straße ist von der Hügelstraße 124 bis zur Waldstraße 6 halbseitig gesperrt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich vier Wochen.