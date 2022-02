Insolvenzentwicklung in der Euroherz-Region: Wunsiedel verzeichnet hohen Anstieg

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Insolvenzverfahren in Bayern gegenüber 2020 insgesamt um 53,4 Prozent gestiegen. Das teilt das Bayerische Landesamt für Statistik mit. In der Radio Euroherz Region zeigt sich hingegen zum Teil ein anderes Bild. In der Stadt Hof ist die Zahl der Insolvenzen deutlich, um einen Wert von 57,1 Prozent gesunken. Auch im Landkreis Hof ist die Zahl der Insolvenzen zurückgegangen (-22,2%). Deutlich mehr Insolvenzanmeldungen verzeichnet der Landkreis Tirschenreuth, mit einem Anstieg von 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Den größten Anstieg gibt es im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge – innerhalb eines Jahres sind 300 Prozent mehr Insolvenzen angemeldet worden.