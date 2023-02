Insektenpulver in Backwaren: Regionale Bäcker sehen wenig Vorteile

Sie sollen viele Vitamine, Proteine und Aminosäuren besitzen und gut fürs Klima sein. Eine neue EU-Verordnung erlaubt jetzt, dass Pulver aus Hausgrillen und Käfern in einigen Lebensmitteln mit drin sein darf. Das betrifft zum Beispiel Nudeln, Pizza oder auch Backwaren. Doch, was sagen die Bäckereien in der Region dazu?

Für Ronny Vogel, Fachbereichsleiter für Bäcker- und Konditorhandwerk bei der Handwerkskammer für Oberfranken, gibt’s in der Bäckerbranche bessere Proteinquellen. Dazu gehören zum Beispiel Ackerbohnen, Linsen oder Kichererbsen. Laut Harald Friedrich, Obermeister der Bäckerinnung Hof/Marktredwitz, trifft auch der Klimaschutzaspekt nicht zu. Er meint: Mehl ist kein Klimaschädling und muss demnach beim Backen auch nicht ersetzt werden. Vielmehr wird hier in der Region aktiv daran gearbeitet, den Getreideanbau klimafreundlicher zu machen. Zum Beispiel dadurch, dass weniger Dünger zum Einsatz kommt. Für die meisten Bäcker in der Region ist Insektenmehl zumindest im Moment also keine Option. Vielleicht könnten Insekten in Zukunft aber eine Alternative oder Ergänzung zu Fleisch sein, so die Experten.