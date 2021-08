Ins Gesicht geschlagen: Vermeintliche Freunde gehen auf 17-jährigen los

Es sind vermeintliche Freunde, doch wenn so etwas passiert, zeigt sich, wer sie wirklich sind: Gestern Abend haben drei Jungs zunächst zusammen Alkohol getrunken. Gegen halb 11 haben sie dann in der Kulmbacher Straße in Hof angefangen, zu streiten. Die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer haben dann dem Dritten, einem 17-jährigen, mit der flachen Hand und der Faust ins Gesicht geschlagen. Da sich der 18-jährige auch nicht beruhigen konnte, als die Polizei eingetroffen ist, hat diese ihn mitgenommen. Er hat die Nacht dann in Gewahrsam verbracht.