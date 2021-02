Innovative Gesundheitsförderung: Neuer Studiengang an der Hochschule Hof

Angesichts der Corona-Pandemie kommt dieser neue Studiengang der Hochschule Hof sehr gelegen: Ab dem kommenden Wintersemester kann man am Campus Kronach Innovative Gesundheitsversorgung studieren. Der Studiengang ist bisher einmalig in Deutschland. Der Studiengang soll allen helfen, hier für die Zukunft (Digitalisierung) gut gewappnet zu sein. Deshalb gehört auch ein großer Teil Informatik zum neuen Studiengang – neben medizinischen- und Managementgrundlagen. Am Ende des Studiums können die Studierenden sich dann entweder auf Pflege, Psychologie oder soziale Arbeit spezialisieren. Bewerben könnt ihr euch ab Mai.

(Symbolbild)

Weitere Infos gibt’s hier.