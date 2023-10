Innovative Forschung: Hochschule Hof bekommt Fördergelder

Die Hochschule Hof forscht an vielen innovativen Projekten und hat damit auch schon viele Lösungen für den Alltag entwickelt. Ohne finanzielle Unterstützung wäre das nicht möglich. Ein aktuelles Forschungsprojekt bekommt jetzt Fördergelder vom Bund. Das teilen die hochfränkischen Bundestagsabgeordneten Jörg Nürnberger von der SPD und Hans-Peter Friedrich von der CSU mit. Demnach geht in den kommenden drei Jahren fast eine Million Euro an ein Projekt zum Schutz von Fruchtplantagen. Die Hochschule forscht unter anderem an anpassungsfähigen Textilien, die die Ernte vor zu viel Sonne schützen sollen.