Innovation im Medizinalltag: Oberfranken Offensiv stellt Telekonsil vor

Sich gegenseitig unterstützen und so jeden Patienten besser individuell behandeln. Das ist das Ziel der Telekonsil-Plattform. Alle Ärzte in Oberfranken können sich ab sofort durch die Plattform mit anderen Ärzten fachlich besprechen, beraten und Daten, Bilder und Befunde von Patienten durch ein bundesweites Datenschutzkonzept teilen. Ärzte setzen die Kommunikationsplattform zum Beispiel bei Tumorbehandlungen ein. Insgesamt sieben Jahre hat die Entwicklungsagentur Oberfranken Offensiv in Zusammenarbeit mit der Firma Awesome gebraucht. Projektleiter Matthias Fischer:

Oberfranken Offensiv hat keine Ausgaben. Die kommenden drei Jahre zahlt das Bayerische Wirtschaftsministerium fast eine halbe Million Euro für die Telekonsil-Plattform ein.