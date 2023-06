Innerhalb kurzer Zeit: Schon wieder Brandstiftung in Selbitz

Es ist schon das zweite Mal innerhalb von zwei Tagen. In einem Waldstück nahe der Schillerstraße in Selbitz ist es erneut zu einem Fall von Brandstiftung gekommen. Spaziergänger haben gestern gegen 18.30 Uhr Rauchgeruch wahrgenommen und die Integrierte Leitstelle verständigt. Die Feuerwehr musste schon am Sonntag zwei Brandstellen in dem Waldstück löschen. Die Polizei weist deshalb nochmal explizit darauf hin, dass es bei der Trockenheit ganz schnell zu einem Waldbrand kommen kann. Zeugen haben gestern ein Kind aus dem betroffenen Wald kommen sehen. Wer etwas zu dem Fall sagen kann, soll sich bei der Polizei in Naila melden.