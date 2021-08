Innenstädte beleben: Stadt Schwarzenbach/Saale sucht Interessenten

Leere Geschäfte, heruntergekommene Häuser: Dieser Anblick bietet sich leider in vielen Innenstädten. Der Freistaat Bayern will helfen, und hat das Förderprogramm „Innenstädte beleben“ aufgelegt. Der Markt Oberkotzau hat bereits einen Zuschlag erhalten und plant für das kommende Jahr eine Kulturwoche.

Die Stadt Schwarzenbach an der Saale möchte die Fördermittel lieber in Baumaßnahmen investieren. Es geht dabei um neue Nutzungsformen für Erdgeschosse. Dort könnten Wohnungen, aber auch Gewerbe entstehen. Für das Programm sucht die Stadt jetzt Interessenten. Sie können sich bis Mitte September bei der Stadtverwaltung melden. Die Kontaktdaten findet ihr auf unserer Webseite. Die Stadt beteiligt sich mit 30 Prozent an den Kosten, allerdings sollten die Investitionen bis Ende kommenden Jahres erfolgen.

Die Stadtverwaltung bittet darum, dass sich Interessenten mit Leerständen in der Kernstadt unverbindlich bis zum 15. September 2021 bei der Stadt zu Händen Frau Hick bzw. per Mail an kerstin.hick@schwarzenbach-saale.de melden. Hierbei sollen das umzubauende Objekt, die geplante Maßnahme und die Kontaktdaten mitgeteilt werden. Der Schwerpunkt der beabsichtigten Förderung wird voraussichtlich im Bereich zwischen dem Marktplatz und der Martinlamitzer Straße liegen.