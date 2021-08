Innenstädte aufwerten: IHK ruft vogtländische Städte zu Wettbewerb auf

Leere Schaufenster sind in deutschen Innenstädten kein seltener Anblick mehr. Die Corona-Pandemie hat jetzt sogar noch mehr Geschäftsinhaber zum Aufgeben bewegt. Also höchste Zeit, um die Innenstädte wiederzubeleben. Dieses Ziel hat auch der Wettbewerb „Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen“. Das Motto ist dieses Mal „Lebensraum Stadt: Handel, Wandel, Vielfalt“. Wegen der Corona-Krise stellt der Landtag sogar 300.000 Euro mehr zur Verfügung als sonst. Damit stehen Preisgelder in Höhe von 400.000 Euro bereit.

Die IHK-Regionalkammer Plauen rät auch vogtländischen Städten, mitzumachen. Jede Stadt habe schließlich ihre Besonderheiten, auf denen es sich lohnt, mit individuellen Konzepten aufzubauen – zum Beispiel in Sachen Online-Handel. Abgabeschluss für die Wettbewerbsbeiträge ist der 17. September. Weitere Infos findet ihr hier.