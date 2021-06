Innenstadt wiederbeleben: Stadt Hof startet Förderoffensive

In der Hofer Altstadt hatte monatelang fast alles geschlossen, dementsprechend ausgestorben war es dort auch. Jetzt sollen die Leute aber wieder in der Innenstadt zusammengekommen. Die Stadt Hof will dieses Ziel jetzt mit einer Förderoffensive vorantreiben. Die soll am Freitag (18.6.) offiziell starten und bis Ende Juli dauern. Ein Teil der Aktion „Willkommen in Hof! Einkaufen & Genießen mit Herz für die Heimat.“ sind die Fahrgeschäfte, die seit Kurzem in der Innenstadt verteilt stehen. Ab Freitag könnt ihr außerdem kostenlos auf allen öffentlichen Parkplätzen der Stadt und in der Tiefgarage des Rathauses parken. Zusätzliche Blumen vor den Geschäften sollen für Wohlfühl-Stimmung sorgen, heißt es aus dem Hofer Rathaus. Der Haupt- und Finanzausschuss des Hofer Stadtrats hat das Programm Anfang Mai beschlossen. Die Stadt Hof investiert rund 33.000 Euro.