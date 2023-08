Innenstadt von Plauen: Unternehmen erstellt 360 Grad-Rundgang

Wer einen Besuch in Plauen plant oder vielleicht sogar darüber nachdenkt, dahin zu ziehen, hat bald eine kleine Orientierungshilfe. Die Stadt plant nämlich einen virtuellen 360 Grad-Rundgang durch die Plauener Innenstadt. Den will die Stadt im Rahmen des Bundes-Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ erstellen lassen. Das zuständige Unternehmen beginnt in den kommenden zwei Wochen mit dem Aufnahmen rund um die Bahnhofsstraße, den Altmarkt und den Klostermarkt. Ziel des virtuellen Stadtrundgangs ist es, neben den touristischen Sehenswürdigkeiten auch die Waren und Dienstleistungen in der Innenstadt zu zeigen. Ihr könnt neben Luftpanoramen auch Info-Einblendungen und eine Übersichtskarte sehen. Die Stadt hofft, dass sich viele Akteure in der Innenstadt dem Projekt anschließen.

Interessenten können sich an Eckhard Sorger, Leiter Tourismus, Marktwesen, Stadtmarketing, wenden (E-Mail: eckhard.sorger@plauen.de, Telefon: 03741 2911023)

Alle Informationen zum ZIZ-Projekt gibt es hier.