„Innenstadt Selber planen“: Sachstand Masterplan-Innenstadt

Fünf Jahre ist es jetzt her, dass die Stadt Selb mit ihrem Masterplan-Innenstadt „Innenstadt Selber planen“ begonnen hat. Viele Bürger haben sich daran beteiligt, fleißig Ideen eingereicht und mitdiskutiert. In der jüngsten Stadtratssitzung haben die Verantwortlichen sich über den Sachstand des Plans unterhalten. In den letzten fünf Jahren ist ein Großteil der Projekte umgesetzt worden oder befinden sich aktuell in der Umsetzung. Das wohl bekannteste Projekt ist der Umbau des Kommunalen Kinos „Spektrum“, in dem auch ein Designcafé seinen Platz finden soll. Das Designcafé soll in Zukunft auch als Spielstätte für kulturelle Projekte dienen.