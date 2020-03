INNENSTADT.belebt – DORF.aktiviert: Marktredwitz stellt Projekte vor

Aus alt – mach neu! Beim Flächensparen durch die Revitalisierung von Gebäuden ist die Stadt Marktredwitz Vorreiter in der Region. In den vergangenen fünf Jahren hat sie rund 25 Projekte in der Kernstadt und in ihren Ortsteilen auf den Weg gebracht. Dabei hat sie über 50 Millionen Euro investiert. Wie lässt es sich in alten Mauern modern leben? Das zeigt die Stadt heute (03.04.) unter dem Motto Innenstadt.belebt – DORF.aktiviert in der Stadthalle:

so Stefan Büttner, Baudirektor von Marktredwitz. Zu der Veranstaltung um 14 Uhr können alle Einwohner kommen.