Innenstadt belebt – Dorf aktiviert: Marktredwitz setzt 25 Projekte um

Wenn auf einer grünen Wiese etwas Neues entsteht, dann belebt das eine Kommune. Es gibt aber oft schon viele verfügbare Gebäude, denen immer mehr Investoren neues Leben einhauchen wollen. Marktredwitz konnte in den vergangenen fünf Jahren aus 25 Leerständen etwas Neues machen für insgesamt über 50 Millionen Euro. Baudirektor Stefan Büttner:

Die Projekte kann sich jeder am Mittwoch in der Stadthalle in Marktredwitz um 14 Uhr anschauen und sich inspirieren lassen. Wer es nicht so früh schafft, kann auch am Abend an einer Führung teilnehmen.