Innenstadt beleben: Drei Leerstände in Marktredwitz sollen weichen

Wer einmal durch die Hofer Innenstadt läuft sieht, dass viele Geschäfte mittlerweile leer stehen. Dieses Problem gibt es aber in der gesamten Euroherz-Region. Die Stadt Marktredwitz möchte einige Leerstände noch in diesem Jahr beseitigen. Am Markt 7 sollen zwei Läden eröffnen, die 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche geöffnet haben. Mit dem MAKsl soll es einen Nahversorgungsladen geben, der neben Haushalts- und Hygieneartikeln auch Tiefkühlwaren sowie Obst und Gemüse anbietet. Der soll voraussichtlich im Mai öffnen. Im selben Gebäude soll bis Juni auch ein 24/7-Blumenladen entstehen. In der Egerstraße 7 soll noch im April ein Yogastudio aufmachen.