Innenminister warnt: Nicht in den Landkreis Tirschenreuth reisen

Auch wenn das schöne Wetter am Wochenende nach draußen lockt, das Bayerische Innenministerium macht darauf aufmerksam, dass Motorradausflüge wegen der Ausgangsbeschränkungen derzeit verboten sind. Gegen einen Spaziergang spreche nichts, größere Ausflüge seien aber unvernünftig, sagt Innenminister Joachim Herrmann:

In Oberfranken ist eine Ausweitung der Kontrollen nach Angaben des Polizeipräsidiums in Bayreuth nicht vorgesehen. Durchschnittlich sind es 1500 bis 2000 Kontrollen am Tag, sagte ein Sprecher. Am Wochenende dürfte die Quote höher sein.