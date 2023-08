InnenHofKonzerte im August: Heute an drei Standorten in Köditz

Das Wetter in der Region wird langsam wieder sommerlicher. Passend dazu geht’s jetzt im August mit den InnenHofKonzerten weiter. Die finden jeden Donnerstag an verschiedenen Locations in Stadt und Landkreis Hof statt. Heute könnt ihr euch gleich an drei Orten in Köditz auf Musik freuen. Die InnenHofKonzerte finden im ehemaligen Bauernhof Hofmann, an der Köditzer Mühle und im Dreiseit-Hof statt. Euch erwartet eine Mischung aus Rock, Pop und Oldies. Los geht’s jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei